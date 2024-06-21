В Черноголовке проведут капитальный ремонт участков тепловых сетей

Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Черноголовка, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей по адресам: Московская область, г. о. Черноголовка, проезд Строителей, от ТК 184 до ТК 12 (Общая протяженность участка капитально ремонтируемой тепловой сети — 414,79 м.); Московская область, г. о. Черноголовка, ул. Первая, от ТК 178 до ТК 184 (409 м.); Московская область, г. о. Черноголовка, ул. Объездная, от ТК 81 до ТК 83 (351,46 м.).

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Черноголовка.

«Выполнение работ планируется завершить в 2024 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.