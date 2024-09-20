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В Черноголовке объявлен конкурс на капремонт участка тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Черноголовка, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту: «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Черноголовка, ул. Третий проезд, от ТК 35 до ТК 36, от ТК 37 до ТК 42».

Проектом предусматривается капитальный ремонт участка существующей трассы теплоснабжения. Тепловая сеть предназначена для обеспечения теплоснабжением промышленности, жилых и общественных зданий г. Черноголовка. Общая протяженность участка капитально ремонтируемой тепловой сети составляет 681,34 метров.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Черноголовка.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.