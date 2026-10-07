В Черноголовке до конца года заменят почти два километра водопровода

Реконструкция водопровода на Объездной улице в Черноголовке затронет 18 тыс. человек. Работы планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Черноголовке реконструируют водопровод на Объездной улице от водозаборных сооружений до городской канализационной насосной станции. Почти два километра изношенных чугунных труб заменяют современными аналогами. Готовность объекта составляет почти 50%: смонтирован 721 метр трубопроводов, параллельно устанавливают колодцы.

Проект предусматривает прокладку 1 770 метров труб диаметром 500 мм открытым способом и еще 182 метров диаметром 630 мм методом горизонтально-направленного бурения, без повреждения дорожного покрытия. Также заменят запорную арматуру и обновят бетонные конструкции 14 колодцев.

Модернизацию проводят по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». После завершения работ до конца года специалисты выполнят врезку в существующие сети и подключат абонентов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026 году в регионе проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту ключевых объектов и сетей. На уже модернизированных объектах снизилось число жалоб жителей на качество воды и неприятный запах, а на отдельных территориях такие жалобы отсутствуют.

Работы ведут под постоянным техническим надзором. Эксперты выезжали на объект более 30 раз, проверяя соблюдение технологий и качество материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.