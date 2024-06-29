В Чеховском округе обсудили проблемы развития

Во время «выездной администрации» в Подмосковье задали более 130 вопросов

Во время «выездной администрации» в поселке Васькино Чеховского округа задали более 130 вопросов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На встречу также приехали жители Крюково, Мелихово, Новоселок и других населенных пунктов.

Несмотря на сезонность некоторых вопросов, большинство обращений касались повседневных проблем: ремонт дорог, освещение, обустройство контейнерных площадок, содержание многоквартирных домов.

Особое внимание жителей привлекли вопросы, связанные с большим количеством логистических предприятий в районе. Например, дорога в Новоселках требует не только ремонта, но и расширения. Этот вопрос уже находится в проработке, и администрация округа вышла с ним в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Также обсуждались вопросы энергоснабжения и автобусного сообщения, окос территории и борьба с борщевиком.

Ряд объектов, по которым задавали вопросы жители, необходимо включить в муниципальную собственность для дальнейшего содержания.

Более 90 жителей оставили около 130 вопросов. Все они взяты в работу, по каждому назначен ответственный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.