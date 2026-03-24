В чеховском микрорайоне Венюково капитально ремонтируют котельную № 15

При поддержке губернатора и правительства Подмосковья в округе капитально отремонтируют и построят 33 объекта горячего водо- и теплоснабжения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Речь идет о котельных, центральных тепловых пунктах (ЦТП) и теплосетях: в том числе — в микрорайоне Венюково.

Беспрецедентную по объемам работ программу рассчитали до 2030 года и реализуют в несколько этапов. На одних объектах уже завершили реконструкцию, на других — продолжают ее, остальные — включили в планы.

По словам мастера Юлии Ляпуновой, с помощью котельной № 15 в Венюкове поставляют тепло и горячую воду в 17 многоквартирных домов и на пять социальных объектов. Ее построили в 1963 году и ни разу капитально не ремонтировали.

Объект включили в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и начали капремонт. Коллектив котельной очень рад этим переменам.

Сейчас в ней красят различные конструкции, производят монтаж основного и вспомогательного оборудования.

Ранее шесть старых котлов заменили на четыре современных и мощных. Два из них уже эксплуатируют: на них отрабатывают этот отопительный сезон. Еще два подключат к середине мая: сейчас проводят их обвязку трубопроводами, а затем начнут пуско-наладочные работы.

Также заменили и подключили все теплообменники, фильтры и сетевые насосы: в том числе — для системы отопления и горячего водоснабжения, котла-бойлера.

Завершают модернизацию узла химической подготовки воды (ХПВ). Осталось подвести к новым фильтрам и врезать в них трубы ХВС.

Рабочие обновят систему газоснабжения и газорегуляторную установку (ГРУ); шкафы управления (КИПиА); электрооборудование; инженерные сети связи, освещения, отопления и охранно-пожарной сигнализации; трубы водоснабжения и канализации; запорную арматуру. Планируют сделать косметический ремонт стен, потолков и полов, чтобы сотрудники котельной работали в комфортных условиях.

Снаружи в прошлом году полностью отремонтировали кровлю: поменяли на ней покрытие. Облагородят фасад здания, установят новые пластиковые окна — и тем самым повысят тепло- и гидроизоляцию здания.

Также модернизируют дымовую трубу, систему молниезащиты и заземления, благоустроят близлежащую территорию.

Котельную сделают автоматизированной: в онлайн-режиме будут передавать диспетчеру многие показатели.

Ее не останавливают на время ремонта: она постоянно работает. Завершить реконструкцию планируют в IV квартале 2026 года.

Всего в округе масштабно обновят 11 ЦТП и 17 обычных котельных и построят пять — блочно-модульных.

На втором этапе продолжат ремонт теплосетей: всего — 234 участка общей протяженностью 45 км.

По итогам реализации всей программы модернизации до 2030 года повысят качество тепло- и водоснабжения для 62-х социальных объектов и 423-х МКД — это более 75 тыс. жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.

Текст, фото и видео: Дмитрий Алексеенко