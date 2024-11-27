В Чехове запланированы отключения света 28 ноября
Плановые отключения электроэнергии состоятся в городском округе Чехов 28 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Отключения запланированы:
- с 9:00 до 18:00 в д. Змеевка; д. Ивачково; д. Углешня; д. Сандарово; д. Детково; д. Красные Холмы; д. Масловка; с. Молоди (СНТ «Молодинский-2»; СНТ «Солнечная поляна»);
- с 9:00 до 17:00 в п. Крюково, д. 14, д. 15, амбулатория; п. Крюково, ул. Лесная, д. 103-128.
В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.