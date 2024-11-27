В Чехове запланированы отключения света 28 ноября

с 9:00 до 18:00 в д. Змеевка; д. Ивачково; д. Углешня; д. Сандарово; д. Детково; д. Красные Холмы; д. Масловка; с. Молоди (СНТ «Молодинский-2»; СНТ «Солнечная поляна»);