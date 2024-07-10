В Чехове заканчивают обустройство котельной № 6

В Чехове в поселке Чернецкое продолжается активная фаза работ на котельной № 6. Монтажные работы на объекте достигли завершающего этапа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Опоры под коллекторами котлового контура и теплообменного оборудования выполнены полностью, на 100%. Полностью завершена обвязка теплообменного оборудования для горячего водоснабжения и отопления, а также мембранных баков котлового контура.

Важным этапом стало подключение дренажа за котлами к системе, а также полное завершение работ по обвязке насосов отопления. Работы на смесительных узлах для регулирования температуры горячего водоснабжения выполнены на 80%.

В настоящее время начата обвязка смесительных узлов отопления, уже проложен коллектор до мембранных баков системы отопления. Работы по обвязке повысительных насосов холодного водоснабжения продолжаются и выполнены на 30%.

Этот проект является ключевым для обеспечения надежного и эффективного отопления в поселке Чернецкое и находится под особым контролем. Мониторинг работ будет продолжаться до полного завершения всех этапов строительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.