В Чехове зафиксировали 24 нарушения сброса отходов в контейнеры с июля по август

В городском округе Чехов продолжается борьба с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. Хорошим подспорьем в этой работе являются видеокамеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С июля по август нарушения зафиксированы в городе Чехов на улицах Новосельская и Дорожная, а также в населенных пунктах: село Молоди, поселок Любучаны, село Дубна, поселок Васькино, деревни Бершово и Чепелево.

«Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для юридических лиц — до 200 тыс. рублей», — описали алгоритм наложения штрафных санкций в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. На сайте Минэкологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, куда каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз. Через сутки мусор забирают, отвозят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставляют талон с полигона и акт об оказанных услугах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.