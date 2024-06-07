В Чехове возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств

Чеховская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства при содержании, ремонте и модернизации сетей жилищно-коммунального хозяйства на поднадзорной территории. В ходе выездной проверки установлено, что работы на водозаборном узле не выполнены, а денежные средства похищены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в 2022 году в рамках инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения между коммерческой организацией и муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района» заключен договор на выполнение работ по модернизации водозаборного узла в деревне Мерлеево. Исполнение работ подтверждено актом о приемке выполненных работ, подписанный заказчиком и подрядчиком.

Вместе с тем, в ходе выездной проверки установлено, что работы на водозаборном узле не выполнены, денежные средства похищены.

Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Противоправными действиями злоумышленников органу местного самоуправления причинен ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты городской прокуратурой на контроль.