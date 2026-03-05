В Чехове в Подмосковье очистят крыши домов до 6 марта

Коммунальные службы муниципального округа Чехов продолжают плановую очистку кровель многоквартирных домов от снега и наледи. Работы ведет МБУ «Чеховское благоустройство», завершить их планируют до 6 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В управлении МБУ «Чеховское благоустройство» находится 566 многоквартирных домов, из них 215 — со скатной кровлей и 351 — с плоской. На сегодняшний день очищены 201 скатная и 93 плоские крыши. Работы ведутся ежедневно: задействованы 12 бригад общей численностью 25 человек и одна автовышка. Жителей заранее уведомляют о выходе бригад, чтобы они могли убрать автомобили на безопасное расстояние.

Сотрудники проводят осмотр кровель, очищают ливневые трубопроводы от мусора, устраняют локальные повреждения, герметизируют стыки и проверяют вентиляционные шахты.

«Выполняются осмотр кровли, очистка ливневого трубопровода от мусора, локальная ликвидация повреждений, герметизация стыков, проверка вентиляционных шахт. Наши сотрудники проводят чистку кровель только пластиковыми лопатами, так как при использовании железного инвентаря увеличивается вероятность повреждения кровельного покрытия», — прокомментировала начальник отдела по содержанию МКД МБУ «Чеховское благоустройство» Вера Горбань.

Особое внимание специалисты уделяют водостокам и вентиляционным шахтам, поскольку ледяные заторы часто становятся причиной протечек на верхних этажах. Козырьки балконов очищаются управляющими компаниями, если они относятся к общедомовому имуществу. Если конструкция установлена собственником или балкон застеклен самовольно, ответственность за содержание лежит на владельце квартиры. По заявке жителей УК может выполнить такие работы дополнительно.

По вопросам очистки крыш и козырьков жители могут обратиться в свою управляющую компанию или в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону +7 (925) 102-44-41.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.