В Чехове в 2025–2026 годах модернизируют 12 котельных

По Народной программе «Единой России» на объектах проводится замена основного оборудования, установка современных водогрейных котлов, обновление систем автоматики, газоснабжения и водоподготовки, передает пресс-служба партии.

Работы проходят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Большая часть котельных, вошедших в программу, была построена в 1970–1980-х годах и ни разу не проходила капитального ремонта.

«Среди ключевых объектов — котельные № 27 в Новом Быту, № 4 и № 15 на улице Гагарина, № 7 в Дубне и № 17 в Ровках. Здесь проводится полная модернизация — установка новых котлов, обновление автоматики и инженерных систем», — сообщил замглавы округа, координатор партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Александр Ротнов.

Всего по программе предусмотрена реконструкция котельных № 1, 2В, 4, 5, 7, 11, 15, 17, 20, 23, 25 и 27. В 2025 году завершится модернизация котельной № 5 в поселке Мещерское.

К концу следующего года планируется полностью обновить котельные № 1 на Симферопольском шоссе, № 2В на улице Чехова, № 11 на Набережной, № 20 в Молоди и № 25 в Талалихино.

Работы по модернизации котельных и тепловых сетей в Чехове проводятся поэтапно, без прекращения подачи тепла и горячей воды.

Как отмечал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году в программу модернизации ЖКХ вошли строительство и обновление более 500 объектов, включая котельные, тепловые пункты и свыше 300 км тепловых сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.