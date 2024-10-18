В Чехове установили новую газовую котельную

В городском округе Чехов продолжаются работы по установке новой блочно-модульной газовой котельной. Этот современный объект станет заменой устаревшей угольной котельной и будет снабжать теплом два многоквартирных дома и десяток частных домов, где проживает более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Газовая котельная не требует постоянного внимания специалистов и обеспечит безаварийный отопительный период. В летний сезон были завершены работы по устройству фундамента и проведены подготовительные мероприятия по прокладке необходимых сетей. Данная котельная является частью масштабной региональной программы модернизации объектов теплоснабжения городского округа Чехов.

Завершение всех работ запланировано на 2025 год. Также заключены контракты на проведение проектно-изыскательских работ по четырем котельным округа, а до конца года будет подписан контракт на проведение ПИР котельной № 27 в Новом Быту.

Кроме того, объявлен конкурс на выбор подрядчика для реконструкции котельной № 25 в селе Талалихино. Работы планируется в ближайшие два года, завершатся в 2026-м. Реконструкция будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Все эти меры направлены на улучшение теплоснабжения в городском округе Чехов и повышение комфорта для жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.