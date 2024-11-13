В Чехове проверили затапливаемые подвалы и освещение на улице Полиграфистов

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Павел Сибарсов провел обход территории в районе домов № 11а, 11б и 11в по улице Полиграфистов. В ходе инспекции были озвучены обращения местных жителей, которые высказывали свою обеспокоенность проблемами затопления подвалов, отсутствия уборки урн и недостаточного освещения в районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты провели тщательный анализ ситуации и подтвердили наличие нарушений в содержании территории. В частности, выяснилось, что уровень воды в подвалах превышает допустимые нормы, что создает угрозу для здоровья жителей. Также было установлено, что урны не очищаются должным образом, а освещение в некоторых местах требует установки новых светильников.

По результатам обхода информация о необходимости устранения выявленных нарушений была оперативно доведена до профильных служб. Жители были уверены, что их обращения не останутся без внимания и нужные меры будут приняты в кратчайшие сроки для улучшения условий жизни в их районе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.