В Чехове проверили готовность котельной № 14 к отопительному сезону

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Евгений Акуличев выехал на котельную № 14 для проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Делегация провела осмотр технического состояния котельной, ознакомилась с выполненными работами по подготовке к отопительному сезону и проверила готовность персонала к действиям в аварийных ситуациях.

Котельная № 14 успешно завершила все необходимые планово-предупредительные работы в преддверии отопительного сезона и полностью готова к бесперебойной работе.

Мониторинг готовности котельных городского округа Чехов к осенне-зимнему периоду продолжается на еженедельной основе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.