В Чехове проведут капитальный ремонт 20 многоквартирных домов

Ход работ по улице Ильича по поручению главы округа проконтролировал его заместитель Евгений Акуличев.

Ремонт фасада дома № 37 по улице Ильича начался в конце мая и планируется завершить к концу июля. По словам специалистов, обновление облицовки сделает дом более привлекательным внешне, а квартиры — комфортнее. В летнюю жару в домах будет прохладнее, а зимой — теплее.

«Мы стремимся сделать Чехов более комфортным для жизни, поэтому уделяем особое внимание капитальному ремонту жилых объектов», — отметил Евгений Акуличев.

Работу подрядной организации «Сфера» проверили не только сотрудники администрации, но и представители управляющей компании «ЖКХ города Чехов» и Управления технического надзора капитального ремонта, и, конечно, жители дома.

Пожелания и обращения жителей являются приоритетными в процессе реализации таких проектов.

Всего в округе будут капитально отремонтировано 20 многоквартирных домов.

Все работы по капитальному ремонту домов в округе планируется завершить до конца текущего года. В 2025 году в план капитального ремонта включено 34 многоквартирных дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.