В Чехове проведен ремонт свыше 50 неработающих фонарей

За текущую неделю работы уже проведены по адресам:

п. Ровки — заменено 11 фонарей;

ул. Малая Почтовая — установлено 5 светильников;

п. Васькино — восстановлено 27 светильников;

ул. Крымская, Авдеева, Жигулевская — заменено 10 светильников.

Все поступающие заявки автоматически попадают в график работ специалистов. Ни одно обращение не остается без внимания. Работы проводятся в соответствии с утвержденным планом, а также с учетом приоритетности обращений от жителей.

Если есть информация о неработающих уличных фонарях, можно сообщить об этом по телефону +7 (800) 300-87-43. Обращения от граждан помогают оперативно реагировать на проблемы и поддерживать освещение округа в нормативном состоянии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.