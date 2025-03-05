В Чехове прошел смотр готовности сил и средств к ликвидации ЧС

В Чехове успешно прошел смотр готовности органов сил и средств Чеховского звена министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Мероприятие было организовано с привлечением пожарной техники и личного состава, для оценки готовности служб оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чехова.

В рамках смотра были проверены пожарная техника и оборудование, процессы координации действий в условиях ЧС, а также эффективность проведенных спасательных операций.

Участники активно отрабатывали сценарии спасательных работ, включая эвакуацию пострадавших и ликвидацию источников затопления.

Подобные мероприятия имеют важное значение, поскольку они способствуют улучшению взаимодействия между службами и значительно повышают оперативную готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.