В Чехове пройдут плановые отключения отопления 14 ноября

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МП ЖКХ городского округа Чехов информирует о том, что 14 ноября 2024 года в связи с заменой запорной арматуры на магистральном трубопроводе будет отключено отопление от котельной № 1 с 9:00 до 13:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отключение затронет многоквартирные дома по следующим адресам: ул. Полиграфистов д. 15, 16, 17, 18, 19, 20/1; ул. Мира д. 9, 11, 12, 13, 15, 16; ул. Весенняя д. 2, 4, 5, 7/16; а также детские сады № 13 и 21, площадь «Надежды России» и администрацию.

Кроме того, будет отключено отопление и снижена температура горячего водоснабжения от ЦТП № 9 по ул. Весенняя д. 9, 13, 15, 17, 19; ул. Полиграфистов д. 29/1, 29а, 23, 23/2, 25, 27, 29; детскому саду № 51 и залу бокса «Витязь».

По завершении работ подача ресурса будет восстановлена. МП ЖКХ городского округа Чехов приносит извинения за причиненные неудобства и напоминает, что плановые работы направлены на улучшение качества предоставляемых услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.