В Чехове продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду

Сотрудники коммунальных предприятий продолжают наладку и замену оборудования на котельных м. о. Чехов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Данные работы не входят в перечень планово-профилактических мероприятий, которые выполняются в течение двух последних недель на котельных округа.

4 сентября сотрудники теплосети производили замену запорной арматуры на теплоносители от котельной № 1, а также переводили работу с котельной № 2 на котельную 1, где закончились работы по подготовке основного котла к ОЗП. Запускали насосную группу и разжигали котел.

При проведении подобных работ возможны внештатные ситуации, связанные в первую очередь с ветхостью инженерных сетей. При заполнении теплотрассы произошел прорыв трубопровода. За ночь специалистами теплосети была устранена утечка на магистральном трубопроводе на территории ЦТП. 5 сентября утечку обнаружили на трубопроводе, который ведет к домам 16, 18 и 20 на улице Полиграфистов.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин выехал на место аварии, где осмотрел место повреждения. Руководитель МП «ЖКХ Чеховского района» доложил главе, что все необходимые запасные части в наличии. Рабочие на месте и уже производят замену запорной арматуры и ремонт трубопровода.

«Понимая обеспокоенность жителей, хочу пояснить, что в связи со значительным износом сетей подобные инциденты могут происходить. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы начали реализацию большой программы модернизации. В этом году будет переложено 6 участков сетей, а в 2026–2027 годах мы отремонтируем уже 36 участков сетей, общей протяженностью более 42 километров в однотрубном исполнении. Более того, на этом мы не останавливаемся и сейчас уже идет осмотр и подготовка документов для включения в следующий этап госпрограммы всех проблемных участков. По итогу, в трехлетний период мы должны получить новую тепловую сеть в округе», — прокомментировал ситуацию Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.