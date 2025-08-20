В Чехове продолжается реконструкция тепловых сетей

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Правительства Московской области в этом году в рамках государственной программы в м. о. Чехов появилась возможность реконструировать 6 участков тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент полностью завершены два участка на ул. Полиграфистов и Гагарина, 42б. На последнем адресе идет подготовка сети к гидравлическим испытаниям, после чего будет произведено благоустройство территории.

На участке сети от котельной № 1 произведена укладка трубопроводов в гильзу под дорогой, монтаж и укладка плетей трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения в траншею. Рабочие приступают к прокладке оставшихся 200 метров.

«Процент выполнения работ на втором участке сети на ул. Гагарина и в Крюкове превышает 80%. До конца недели все работы не территории детского сада должны быть завершены, а территория благоустроена и подготовлена к приему малышей. Точно также в кратчайшие сроки будет произведена засыпка траншеи в Венюкове», — отметил глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

Отставание от графика на Вишневом бульваре устранено. Рабочим осталось проложить 160 метров нового трубопровода. До первого сентября подрядчик обещает закончить все работы.

В следующем году в округе будет произведена еще более масштабная программа реконструкции сетей. В 2026-27 годах будет отремонтировано 36 участков сетей, общей протяженностью более 42 километров в однотрубном исполнении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.