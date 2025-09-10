В Чехове продолжается реконструкция котельной № 4

Котельная, которая отапливает 44 многоквартирных дома, две школы, 4 детских сада и поликлинику, была введена эксплуатацию в 1988 году и за все время работы не проходила капитальный ремонт. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, котельная вошла в программу масштабной модернизации объектов теплоснабжения м. о. Чехов.

На объекте полностью осуществлен монтаж трубопроводов холодного водоснабжения на входе в котельную, монтаж насосов, демонтаж трех пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения, сейчас идет монтаж двух новых. Выполнена прокладка трубопроводов обвязки оборудования внутри котельной, установлено оборудование химводоподготовки, выполнена обвязка четырех сетевых насосов. На месте демонтированных трех котлов установлены и уже обвязаны два новых котла. Обвязка третьего начнется в ближайшие дни.

«До конца недели будет полностью запущен новый первый котел и начнется заполнение трассы теплоносителем. Дальнейшие этапы предусматривают работу двух котлов до начала отопительного сезона с последующим включением двух новых установленных котлов и полностью новой системой горячего водоснабжения с выдачей тепловой нагрузки в сеть микрорайона Венюково», — подчеркнул Михаил Собакин.

Помимо реконструкции котельной, в Венюково проходят работы по капитальному ремонту участков тепловых сетей. По улице Гагарина в районе домов 110-112 трубопроводы полностью смонтированы, врезки в существующие сети выполнены. Сейчас ведутся работы в тепловой камере, а также подготовка труб к промывке и гидравлическим испытаниям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.