В Чехове продолжается реконструкция котельной № 15

Глава Чехова Михаил Собакин проконтролировал ход работ по реконструкции котельной № 15 в микрорайоне Венюково и готовность к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная, которая отапливает 17 многоквартирных домов и 5 социально-значимых объектов, была введена в эксплуатацию в 1963 году и за все время работы не проходила капитальный ремонт. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, котельная № 15 вошла в программу масштабной модернизации объектов теплоснабжения м. о. Чехов.

«На объекте произведен демонтаж четырех из шести котлов, два новых установлено на подготовленный фундамент. Сейчас идет монтаж прокладки трубопроводов обвязки оборудования. В работе остается один котел, который подает горячую воду. Обсудили с подрядчиком возможность увеличения количества рабочих для ускорения процесса запуска нового оборудования», — отметил Михаил Собакин.

На котельной будет произведена замена основного и вспомогательного оборудований. Вместо шести старых котлов будет установлено четыре новых. Предстоит реконструкция здания котельной, дымовой трубы, узла водоподготовки с насосным и фильтрационным оборудованием, внутреннего газоснабжения с газорегуляторной установкой, сетей связи и сигнализации, сетей электроснабжения, электрического освещения, молниезащиты и заземления, водопровода и канализации, систем охранно-пожарной сигнализации, автоматизации контроля загазованности. Объект будет полностью автоматизирован и оснащен системой управления технологическими процессами с возможностью передачи данных в режиме реального времени на центральный пункт управления. Срок окончания работ — IV квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.