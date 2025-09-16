В Чехове продолжается подготовка к отопительному сезону

На еженедельном профильном часе по ЖКХ глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин вместе с представителями профильных структур обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону и и заслушали представителей ресурсоснабжающих и управляющих компаний о готовности к пуску отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В нашем округе Чехов, как и по всей Московской области, 15 сентября официально стартовали пробные топки. Однако наши котельные начали этот процесс еще на прошлой неделе. Так, 9 сентября, пробные топки прошли на первой и второй котельных, а также на котельных № 9, 28, 29, 30. К окончанию сегодняшнего дня подготовительные мероприятия провели 11 котельных и 7 ЦТП, входящих в зону ответственность МП «ЖКХ Чеховского района», — отметил Михаил Собакин.

Перед началом полноценной эксплуатации оборудования важно убедиться в его надежности и безопасности. Именно поэтому проводятся пробные топки — они дают возможность проверить работоспособность системы отопления, выявить возможные проблемы и устранить их до начала отопительного сезона.

На котельной в поселке Мещерское 15 сентября также была произведена пробная топка. В ходе работ операторы на коммунальном объекте следят за давлением и температурой теплоносителя, подаваемого в сети. После заполнения трассы и регулирования гидравлического режима, ресурсник звонит в управляющую компанию и разрешает открыть подачу тепла в многоквартирные дома. Работы происходят постепенно, чтобы, при необходимости, оперативно устранить обнаруженную утечку, если таковая имеется.

В ходе пробных топок идет заполнение систем домов теплоносителем и происходит его циркуляция. Как правило, вся процедура занимает не более полутора-двух часов в небольших населенных пунктах. В городе это длится чуть дольше. Залитый теплоноситель уже остается в домах до наступления отопительного сезона.

Проведение пробных топок дает возможность оптимизировать режимы работы котлов и настроить автоматические системы управления таким образом, чтобы минимизировать потери тепла и снизить затраты на энергоресурсы. Если в ходе проведения работы были обнаружены различные технологические нарушения, они устраняются, и пробная топка проводится заново.

«Данные мероприятия продолжатся в округе до 25 сентября включительно. К этому времени все социальный объекты и жилой фонд должны быть подготовлены к запуску отопления, а теплоноситель в системах находиться под давлением», — рассказал глава м. о. Чехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.