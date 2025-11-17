В Чехове продолжается модернизация объектов тепло и водоснабжения

«Впервые за все время мы приступили к обновлению наших систем и объектов тепло и водоснабжения. Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, на территории округа реализуется масштабная и беспрецедентная программа модернизации. Она рассчитана до 30-го года и включает в себя несколько этапов», — отметил Михаил Собакин.

В текущем году идет обновление 12 котельных и 6 участков тепловых сетей. В рамках второго этапа будет реконструировано 11 ЦТП и проложено 234 участка тепловых сетей, протяженностью 43,4 км в однотрубном исполнении. Работы начнутся в 2026-м году. Контракты уже заключены и определены подрядчики.

«Говоря о тепле, мы не забываем об объектах водоснабжения и водоотведения. За прошедшие 5 лет мы построили два современных водозаборных узла в поселке Мещерское и пгт Крюково. В начале этого года, по обращениям жителей, реконструировали канализацию у дома 16 по ул. Чехова. Помимо этого, в государственную программу по модернизации объектов водоснабжения на 2026–2028 годы включены водозаборный узел с сетями водоснабжения и канализационная насосная станция с сетями водоотведения в деревне Мелихово, очистные сооружения в Чехов‑7 и поселке Столбовая, а также реконструкция канализационной насосной станции в деревне Манушкино и строительство самотечной канализации у дома 20 по улице Гарнаева. Но самая масштабная реконструкция ждет центральные очистные сооружения на улице Солнышевская», — рассказал глава округа.

В мае текущего года проведено комиссионное обследование объектов водоснабжения и водоотведения, заявленных для включения в государственную программу Московской области на 2023–2028 годы. По его итогам составлен перечень, состоящий из 67 объектов, нуждающихся в модернизации, который сейчас рассматривается и утверждается правительством Московской области. В числе приоритетных — реконструкция крупных очистных сооружений в сельских населенных пунктах: Васькино, Новый Быт, Крюково, Мещерское и Стремилово, а также четырех КНС в Любучанах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.