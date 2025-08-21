В Чехове продолжается модернизация котельных

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Правительства Московской области котельная №5 в селе Мещерское вошла в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения м.о. Чехов и в этом году будет обновлена, сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная обеспечивает теплом 27 корпусов больницы им. Яковенко, многоквартирные дома, объекты социальной сферы и дома частного сектора.

В ходе реконструкции на объекте будут заменены три устаревших водогрейных котла на три новых аналоговых, а также заменено газогорелочное оборудование, система химводоподготовки и блоки автоматики.

На данный момент на котельной полностью смонтирована и уже работает система ХВП, ведется обвязка установленного нового котла и подготовка к установке еще одного котла.

В отопительный сезон котельная будет входить уже на новом оборудовании. Полностью же все работы, согласно контракта, должны быть завершены в IV-м квартале 2025 года.

Ранее пресс-служба главы Ленинского округа сообщала, что в 2025 году будут модернизированы котельная в Суханово и три центральных тепловых пункта — в Измайлово, Новодрожжино и на Петровском проезде в Видном. В совокупности они снабжают теплом 56 многоквартирных жилых домов и свыше 20 социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.