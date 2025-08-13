В Чехове продолжается капитальный ремонт и реконструкция объектов теплоснабжения

В Чехове прошел традиционный час по ЖКХ, на котором глава округа Михаил Собакин совместно с городским прокурором Вадимом Шишкиным обсудили с подрядчиками ход выполнения госпрограмм по капитальному ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения м. о. Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт двух трасс полностью закончен, работы на четырех участках будут завершены до начала сентября. На Симферопольском шоссе подрядной организацией выполняется прокладка труб под автомобильной дорогой. В Венюкове на одном из участков работы полностью завершены, на втором выполнены на 85%. К моменту выхода котельной из планово-профилактических работ все участки должны быть подключены к объекту. В Крюкове завершена прокладка магистрали и начинаются работы по подключению детского сада.

Глава округа обратил внимание подрядной организации на необходимость ускорить темп работы над участком на Вишневом бульваре.

Продолжаются работы на котельных м. о. Чехов. Три котельные должны быть полностью сданы в этом году: № 4 в Венюкове, № 5 в Мещерском и № 27 в Новом Быте.

«В период проведения планово-предупредительного ремонта на котельных в Венюкове и Ровках будет производиться запуск новых котлов. В новобытовской котельной уже смонтирован второй котел и в 20-х числах августа планируется запуск первого и второго на ГВС. После этого рабочие приступят к замене третьего котла. В Мещерском первый котел уже на месте. До конца недели рабочие начнут его сборку и обвязку. Система химводоподготовки уже смонтирована. В Дубне идет обвязка установленного котла и начинается монтаж горелки», — отметил Михаил Собакин.

Глава округа поручил до начала отопительного сезона отремонтировать все кровли на объектах, чтобы полностью защитить оборудование. Подрядчик уже произвел осмотр и приступил к закупке материала.

«Сегодня мы впервые за многие десятилетия имеем возможность полностью обновить и модернизировать наши котельные и сети. В этом году мы начали реализацию первой части масштабной программы. В будущем году продолжится следующий этап. В общей сложности мы обновим 22 котельные и более 250 участков инженерных сетей», — сообщил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.