В Чехове продолжается активная работа по реконструкции объектов теплоснабжения

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области котельная включена в масштабную программу модернизации и реконструкции. Окончание всех работ запланировано на 2026 год.

С 12 по 25 августа котельная будет остановлена на планово-профилактический ремонт. В этот период будут проведены: ревизия насосного оборудования отопления и ГВС с заменой подшипников, вскрытие и герметизация дефектных трубок теплообменников, осмотр и очистка газоходов котлов, проверка и ремонт запорной арматуры в тепловых сетях отопления и ГВС, замена неисправных задвижек, а также проверка системы холодного водоснабжения, газового и электрооборудования.

«В настоящее время на объекте демонтировано 4 из 5 котлов, ведётся монтаж нового оборудования: двух небольших котлов мощностью 500 кВт и двух котлов по 1,5 МВт. Для них уже изготовлены и установлены силовые каркасы, скоро приступят к заливке фундамента. Завершается демонтаж трубопроводов прежних котлов. Обратил особое внимание на необходимость тщательной проверки кровли котельной на наличие повреждений и протечек и указал на важность заблаговременного тестового заполнения тепловых сетей для предотвращения возможных проблем в отопительный период», — отметил глава округа Михаил Собакин.

После модернизации котельная станет полностью автоматизированной, а все показатели будут в режиме онлайн передаваться на основной диспетчерский пункт ресурсоснабжающей организации.

«Согласно моему поручению, озвученному в ходе еженедельного профильного часа по ЖКХ, с сегодняшнего дня наши профильные специалисты проводят объезд всех котельных округа, где идут ремонтные и реконструкционные работы, чтобы актуализировать дорожные карты по всем объектам», — подытожил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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