В Чехове приступили к реконструкции третьего котла на котельной № 1

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин побывал на территории котельной № 1, где в настоящее время проводятся важные технические работы для нормализации тепла и горячего водоснабжения жителей микрорайона Полиграф, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Данная котельная является одной из центральных и обслуживает 96 многоквартирных домов и 12 социальных объектов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, она вместе с 22-мя котельными вошла в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения г. о. Чехов», — рассказал Михаил Собакин.

Для безаварийного прохождения зимнего сезона правительство Московской области выделило дополнительные средства и заключило контракт с подрядной организацией для ремонта трех котлов. На данный момент два котла уже полностью отремонтированы, и идет реконструкция третьего. Скоро начнется обмуровка и просушка, что позволит обеспечить два рабочих и один резервный котел.

Жителей многоквартирных домов могут наблюдать непродолжительное снижение параметров в подаче тепла и горячей воды, однако специалисты «Теплосети» делают все возможное для сокращения времени работ без ухудшения качества обслуживания.

Модернизация на объекте направлена на налаживание гидравлического режима системы теплоснабжения, что позволит поддерживать стабильные параметры теплоносителя по всему периметру сети и обеспечить жителей качественным ресурсом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.