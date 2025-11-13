В Чехове планируют реконструировать 7 объектов теплоснабжения

В округе Чехов проведут реконструкцию семи центральных тепловых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Все работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Чехов.

«Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по реконструкции семи объектов теплоснабжения в муниципальном округе Чехов Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на:

«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по реконструкции объекта теплоснабжения (кроме линейного) и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Реконструкция ЦТП-1 по адресу: округ Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 13г (в т. ч. ПИР)“. Планируемая мощность теплового пункта в рамках проведения закупки — до 9,8 МВт.

«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по реконструкции объекта теплоснабжения (кроме линейного) и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Реконструкция ЦТП-9 по адресу: округ Чехов, ул. Весенняя, стр. 15в (в т. ч. ПИР)“. Планируемая мощность теплового пункта в рамках проведения закупки — до 12,54 МВт.

«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по реконструкции объекта теплоснабжения (кроме линейного) и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Реконструкция ЦТП-3 по адресу: округ Чехов, ул. Ильича, стр. 39а (в т. ч. ПИР)“. Планируемая мощность теплового пункта в рамках проведения закупки — до 6,0 МВт.

«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по реконструкции объекта теплоснабжения (кроме линейного) и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Реконструкция ЦТП № 2 п. Столбовая по адресу: округ Чехов, р. п. Столбовая, ул. Парковая, стр. 4а (в т. ч. ПИР)“. Планируемая мощность теплового пункта в рамках проведения закупки — до 6,16 МВт.

«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по реконструкции объекта теплоснабжения (кроме линейного) и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Реконструкция ЦТП-6 по адресу: округ Чехов, ул. Чехова, стр. 12а (в т. ч. ПИР)“. Планируемая мощность теплового пункта в рамках проведения закупки — до 21,92 МВт.

«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по реконструкции объекта теплоснабжения (кроме линейного) и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Реконструкция ЦТП-8 по адресу: округ Чехов, ул. Береговая, стр. 33 (в т. ч. ПИР)“. Планируемая мощность теплового пункта в рамках проведения закупки по реконструкции — до 6,96 МВт.

«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по реконструкции объекта теплоснабжения (кроме линейного) и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Реконструкция ЦТП-10 по адресу: округ Чехов, ул. Новосельская, стр. 12а (в т. ч. ПИР)“. Планируемая мощность теплового пункта в рамках проведения закупки по реконструкции — до 6,55 МВт.

Выполнение работ по данным объектам планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.