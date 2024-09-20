В Чехове открылась площадка «Мегабак» в новом формате

Губернаторская программа «Мегабак» реализуется в Московской области для сбора вторичного сырья и его дальнейшей переработки. В Чехове она открылась в новом формате — жители могут получить материальное вознаграждение за сдачу отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель проекта «Мегабак» Андрей Малышев отметил, что организация взяла на себя управление площадкой и будет выплачивать вознаграждение за сданные материалы. Это позволит стимулировать жителей города к активному участию в сортировке мусора.

В пункте приема «Мегабак» можно сдать: пластик, стекло, автопокрышки, крупногабаритные отходы, батарейки и текстиль. За все время существования пункта, его посетило более 5 тысяч человек, а за этот год было собрано более 1 тыс. куб. метров вторсырья.

Пункт приема «Мегабак» расположен в мкр. Венюково на ул. 8 Марта. Он работает в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00.

Получить вознаграждение за сдачу вторсырья можно моментально, предъявив паспорт и банковские реквизиты.

Нововведение уже успели оценить жители Чехова, которые с радостью используют возможность получить материальное вознаграждение за помощь экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.