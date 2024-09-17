В Чехове начался капитальный ремонт детской школы искусств

На территории Чеховской детской школы искусств начался капитальный ремонт. Строительные бригады уже приступили к демонтажным работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном учреждении занимаются 910 детей, которых обучают 34 педагога и четыре концертмейстера. Учебный процесс охватывает широкий спектр направлений: от фортепиано и народных инструментов до живописи и хореографии.

В период ремонта занятия будут проходить в других образовательных учреждениях г. Чехов: в ДК «Дружба», лицее № 4 и гимназии № 7. Управленческий персонал временно переехал в Центральную детскую библиотеку и Венюковское отделение ЧДШИ.

Проект капитального ремонта стал возможен благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществляется из бюджета региона.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.