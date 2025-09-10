В Чехове идет подготовка к отопительному сезону

На еженедельном профильном часе по ЖКХ глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин вместе с представителями профильных структур обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону и реконструкцию объектов теплоснабжения на территории муниципального округа Чехов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 15 по 25 сентября в Чехове, как и во всем Подмосковье, начинаются пробные топки, в ходе которых проверяют надежность котельных, тепловых пунктов и сетей.

В округе приступили к заполнению теплоносителем внутридомовых систем многоквартирных домов и домов частного сектора. Уже полностью заполнено 60% сетей, среди которых дома в сельских населенных пунктах Новый Быт, Любучаны, Крюково, Васькино, Талалихино, Ходаево, Шарапово, Стремилово, Манушкино, Березки, Дубна, Чернецкое, Мещерское и Кулаково. В Чехове из 59 систем пока не заполненными остаются 26. Управляющие компании в тесном взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями продолжают осуществлять постепенное заполнение домов.

Паспорта готовности оформили 699 домов, что составляет 91% жилищного фонда округа. В отстающих УК «Волхонка», у которой из 37 домов подготовлено лишь 15 паспортов, и «Оператор ЖКХ», где подготовлено 2 дома из 8. Полностью подготовлены водопроводные и канализационные сети. Тепловые сети готовы на 96%, ведутся работы по прокладке новых трубопроводов. На участке по улице Московской осталось проложить 35 метров и 72 метра на Вишневом бульваре. В течение недели все работы должны быть завершены.

«Прошу жителей обратить внимание, что во время врезки трубопроводов возникнет необходимость в отключении горячего водоснабжения, и с пониманием отнестись к временным неудобствам. После подключения и проведения гидравлических испытаний будет полностью произведено благоустройство территории», — отметил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.