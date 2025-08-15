В БТИ Подмосковья прошел обучающий семинар для администраторов

Первый заместитель генерального директора ГБУ «БТИ Московской области» Татьяна Люлина, заместитель генерального директора учреждения Наталия Кожевникова, сотрудники Управления информационных технологий и колл-центра провели обучающий семинар для администраторов, которые ведут прием в окнах БТИ в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В ходе семинара обсудили основы клиентооринтрированного подхода, а также специфику приема заявок и особенности работы с программным обеспечением по различным услугам и при формировании заявлений.

Особый акцент был сделан на соблюдении законодательства о защите персональных данных при обработке личной информации граждан.

«Обучение администраторов — очень важно для повышения качества наших услуг. Это работает на улучшение имиджа учреждения. Ведь грамотный и вежливый сотрудник — это „лицо“ БТИ. Клиенты, которые получили положительный опыт взаимодействия с нашими администраторами, с большей вероятностью вернутся к нам», — Татьяна Люлина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.