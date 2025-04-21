В Бронницах прошла выездная администрация по вопросам капремонта МКД

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации при участии депутатов, руководителей профильных направлений и представителей городских служб состоялась в культурно-досуговом центре «Бронницы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники мероприятия обсудили наиболее актуальные городские вопросы, в том числе касающиеся реализации региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах.

Объемы по 3-летнему плану капитального ремонта общего имущества в МКД выполнены на 90%. В их числе — работы по замене внутреннего и фасадного газопровода c разработкой проектной документации и проведением строительного контроля на 25 многоквартирных домах. Работы по ремонту кровель проведены на 4-х МКД. В конце мая начнется ремонт кровли еще на одном доме по ул. Пущина, 2.

Основные обращения касались благоустройства, строительства и ремонта дорог, модернизации детских площадок, содержания жилого фонда и многого другого.

Во встрече также приняли участие представители муниципальной ячейки фссоциации ветеранов специальной военной операции Московской области, местного отделения комитета семей воинов Отечества и социальный координатор фонда защитников Отечества. Эти организации оказывают консультативную помощь и поддержку участников СВО и членов их семей.

Подобный формат взаимодействия органов власти с населением позволяет оценить ситуацию на месте и решить многие вопросы в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.