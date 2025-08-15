В Бронницах продолжается благоустройство дворов
Фото - © ул.Советская 112, "народная тропа"/Администрация городского округа Бронницы
В Бронницах активно продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» запланированы работы по благоустройству 7 дворовых территорий.
В настоящее время благоустройство полностью завершено на 4 из них:
- п. Горка, д.5;
- п. Горка, дд. 1,2,3;
- ул. 8 марта, д.5;
- ул. 8 марта, д.7.
Здесь проведен ремонт пешеходных коммуникаций, парковок и внутридворовых проездов. Дворы стали ещё более уютными и комфортными.
Еще на 3 территориях работы ведутся:
- ул. Пущина, дд.26,2;
- ул. Кожурновская, д. 69, пер. Комсомольский, д. 4;
- ул. Советская, дд.137,139.
Преображение последних двух дворов находится на финальном этапе: работы выполнены на 90%.
Ранее обустроены три тротуара по программе благоустройства «народных троп»:
- ул. Москворецкая, от д. 4 до пешеходного перехода;
- ул. Советская, от дома 112 до тротуара к автобусной остановке «Новые дома»;
- ул. Льва Толстого, от д. 2 до надземного пешеходного перехода.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.