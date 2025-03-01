В Бронницах планируют реконструировать более 4 км сетей теплоснабжения

В подмосковных Бронницах планируют реконструировать более 4 км сетей теплоснабжения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Бронницы.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции сетей теплоснабжения в городском округе Бронницы Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции сетей теплоснабжения по адресу: Московская обл., г. о. Бронницы, ул. Красная (от ул. Красная д. 85А до ул. Москворецкая д. 19, от ул. Москворецкая д. 19 до п-к Маяковского д. 1) (в т. ч. ПИР)».

Планируется реконструировать сети теплоснабжения общей протяженностью 4 350 м в двухтрубном исчислении, итоговая протяженность теплосети будет определяться проектом.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.