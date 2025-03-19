В Бронницах обновили газовое оборудование в доме 102-летнего ветерана ВОВ

«Мособлгаз» совместно с администрацией городского округа Бронницы произвел замену устаревшего газового оборудования в доме 102-летней Валентины Васильевны Копосовой, участницы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Акция «Участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!» реализуется уже несколько лет, в ходе нее сотрудники проводят техническое обслуживание и, при необходимости, замену старого оборудования для ветеранов и тружеников тыла.

Валентина Васильевна, призванная на фронт в 1942 году, служила связисткой в составе 3-й ударной армии, а также на 1-м Белорусском фронте, где встретила Победу в 1945 году. После окончания войны она вернулась в родные Бронницы, где с конца 1950-х годов проживает в своем доме.

В связи с тем, что старое газовое оборудование занимало значительное пространство на кухне, представители администрации городского округа Бронницы закупили современный настенный котел. Специалисты «Мособлгаз» произвели демонтаж устаревшего оборудования, установили новый котел, подключили его к системе отопления и подачи горячей воды, а также провели все необходимые проверки и инструктажи по технике безопасности.

Специалисты «Мособлгаз» произвели демонтаж устаревшего оборудование, установили новый котел, подключили его к системе отопления и подачи горячей воды, а также провели все необходимые проверки и инструктажи по технике безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.