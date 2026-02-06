В более чем 550 подъездах Подмосковья восстановили освещение с начала года

Сотрудники коммунальных служб восстановили освещение в более чем 550 подъездах и входных группах многоквартирных домов Московской области с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Восстановление освещения в подъездах многоквартирных домов — обязанность управляющих организаций. Недостаток света может представлять угрозу для безопасности жителей, особенно в темное время суток.

С начала 2026 года коммунальные службы устранили проблемы с освещением в более чем 550 подъездах и входных группах домов в Подмосковье. Жители направляли заявки на замену перегоревших ламп в Единую диспетчерскую службу региона. Контроль за выполнением работ осуществляли инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Если в подъезде не работает свет, жители должны обратиться в свою управляющую организацию. По нормативам, устранение неполадок должно быть выполнено в течение семи дней после получения заявки. Если заявка не принята, можно обратиться в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.