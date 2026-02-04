В более чем 50 подъездах Подмосковья отремонтировали окна с начала года

Управляющие организации Подмосковья с начала года отремонтировали оконные конструкции более чем в 50 подъездах по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В зимний период особое значение имеет целостность и надежность остекления в подъездах. Стекла должны быть без трещин, а рамы — без дефектов и щелей. Качественное уплотнение способствует энергоэффективности здания.

С начала года управляющие организации Подмосковья по обращениям жителей в единую диспетчерскую службу провели ремонт окон в более чем 50 подъездах. Работы включают замену поврежденного остекления, ремонт и замену фурнитуры, устранение дефектов рам и створок, герметизацию стыков и восстановление системы водоотвода.

Ремонт оконных конструкций относится к текущему ремонту жилого дома и выполняется за счет средств, собранных жителями на содержание общего имущества. При обнаружении повреждений жители могут обратиться в свою управляющую организацию или через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.