В более чем 50 МКД Подмосковья обеспечили безопасность электрощитков за октябрь

Электрические щиты, установленные в подъездах, являются частью общедомового имущества, а значит управляющая компания несет ответственность за их надлежащее содержание, включая оборудование внутри щитов, такое как автоматические выключатели, предохранители, устройства для распределения, защиты и учета электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Кроме того, электрощитки должны быть оснащены запирающими механизмами, предотвращающими доступ посторонних лиц. В случае, если дверцы открыты, управляющая организация обязана оперативно устранить этот дефект, обеспечивая безопасность и функциональность оборудования.

По заявка жителей на линию Единой диспетчерской службы в октябре коммунальные службы обеспечили защиту этажных электрощитков от доступа посторонних лиц более чем в 50 МКД региона.

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили: если на дверцах выявлен дефект или они открыты — стоит обратиться в свою управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.