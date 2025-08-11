В более чем 400 подъездах Подмосковья проверили ремонт
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Областные специалисты стройконтроля проверили ремонт в 408 подъездах с начала года. Работы принимаются только при полном соответствии сметам и нормативам. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Больше всего ремонтов провели в округах:
- Балашиха — 61 подъезда;
- Богородский — 43 подъездов;
- Орехово-Зуево — 99 подъездов;
- Электросталь — 29 подъездов;
- Щелковский — 25 подъездов.
Прием ремонтов подъездов в Подмосковье проходит в несколько этапов — от замеров рулеткой и простукивания стен до сверки выполненных работ с проектной документацией.
В среднем на один объект эксперт выезжает свыше 20 раз.
Какие работы контролируются:
монтаж входных и тамбурных дверей, штукатурка и окраска стен, потолков и оконных откосов, заделка трещин, отделка фасада входной группы, укладка плитки, ремонт перил и козырька, замена светильников и выключателей, установка почтовых ящиков. Все эти работы проверяются специалистами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.
«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.
Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.