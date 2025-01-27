В более 2 тыс МКД Подмосковья отремонтируют крыши в 2025 году

В рамках программы капитального ремонта в Московской области продолжаются масштабные работы по замене кровель. В 2025 году планируется обновить крыши 2 169 многоквартирных домов, что станет значительным шагом в улучшении жилищных условий для сотен тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«С момента запуска программы капитального ремонта в Подмосковье уже обновлено более 10,6 тысячи крыш. В 2024 году было отремонтировано 823 кровли, а в этом году планируется обновление более 2 тысяч крыш многоквартирных домов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы на объектах ведутся с соблюдением всех норм безопасности:

Опасные зоны обозначены сигнальными лентами;

Рабочие обеспечены касками и страховочными тросами;

Перед началом каждого рабочего дня проводятся инструктажи и заполняются журналы по технике безопасности.

Капитальный ремонт кровель не только улучшает техническое состояние зданий, но и продлевает срок их эксплуатации, обеспечивая надежную защиту от погодных воздействий и повышая энергоэффективность домов.

Чтобы обеспечить прозрачность процесса, жители могут наблюдать за ходом ремонта в режиме реального времени через камеры видеонаблюдения, установленные на объектах. Для этого нужно перейти на интерактивную карту на сайте фонда капитального ремонта Московской области и выбрать дом с видеонаблюдением.

Интерактивная карта капитального ремонта позволяет ознакомиться с адресной программой ремонта на 2025 год, а также узнать сроки и текущий статус выполнения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.