В Богородском округе вывезли 4 тыс контейнеров с нарушающих правила площадок в июне 2025 года

Администрация Богородского округа и министерство по содержанию территорий Московской области выявили 17 площадок с нарушениями размещения контейнеров и освободили четыре участка от 4 тыс. контейнеров в июне 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Богородского округа совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провела проверки по выявлению нарушений в размещении грузовых контейнеров. Мероприятия проходили в рамках постановления губернатора Московской области от 2 июля 2025 года № 224-ПГ.

В ходе проверок на территории округа обнаружили 17 площадок с нарушениями, включая несоблюдение правил размещения контейнеров и нецелевое использование земель. На 11 площадках нарушения уже устранены, а четыре участка полностью освобождены от контейнеров.

С участка в деревне Тимохово на улице Совхозная вывезли 2500 контейнеров, с территории Кудиновка — 1 500 контейнеров. Всего с двух площадок вывезли 4000 контейнеров, что позволило освободить земли и устранить нарушения.

Работа по мониторингу и устранению нарушений на остальных участках продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.