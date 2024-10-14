В Богородском округе выявили новые случаи незаконного сброса стройотходов

В Богородском городском округе продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. Для выявления нарушений используются камеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

В конце сентября были зафиксированы два случая несанкционированного сброса мусора на площадках в деревне Исаково по адресу: улица Просторная, дом 1, а также в селе Балобаново на улице Буденного, дом № 76. В обоих случаях правонарушители использовали автофургоны для перевозки и выгрузки строительных отходов. Камеры зафиксировали номерные знаки автомобилей, из которых произошел выброс мусора. Владельцам транспортных средств выписаны штрафы.

Строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам и не включены в счет за вывоз мусора. Их нельзя выбрасывать в контейнерные баки и оставлять на территории контейнерной площадки. Для этого владельцам следует заключить соглашение с лицензированными организациями для утилизации и вывоза таких отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.