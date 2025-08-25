В Богородском округе в этом году отремонтируют 7 котельных

В частности, в микрорайоне Заречье (г. Ногинск), включая улицы Белякова и 28 Июня, идет реконструкция теплотрасс от котельной «Заречье». Также ведутся строительно-монтажные работы по замене и модернизации водопропускных труб типа ТС. Завершение запланировано на конец августа.

Особое внимание уделяется ремонту котельных. В этом году планируется обновить семь объектов. Один из них — котельная «Климова-0» (Ногинск, ул. Климова, 42г), где работы начались в апреле. Уже установлены 6 новых котлов, смонтированы коллекторы, напорная канализация, дренажная система, насосы ГВС и трубы горячего водоснабжения, заменены солевые насосы. Сейчас ведутся работы по системе холодного водоснабжения и общестроительные мероприятия: отделка фасадов, замена окон, установка ограждения. Готовность объекта оценивается в 75%.

На завершающем этапе выполнят внутреннюю отделку и косметический ремонт, что не повлияет на сроки сдачи. Обновленная котельная будет готова к отопительному сезону 2025–2026 гг.

Одновременно в поселке Обухово (ул. Комбинат, д. 21а) проводится капитальный ремонт котла в котельной № 2. Строятся блочно-модульных котельных в Боровкове, Вишняковских дачах, на ул. Жарова в Ногинске.

В Подмосковье на базе ЦУРа в Правительстве региона создан Центр управления ЖКХ. Недавно секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа Игорь Сухин посетил эту площадку, чтобы своими глазами увидеть, как выстроена работа. Весь коммунальный комплекс региона переводится в цифровой формат.

«За всеми объектами — котельными, насосными станциями, водоканалами — теперь следят в режиме реального времени. Специалисты Центра анализируют потоки данных с датчиков. Раньше между аварией и началом работ проходили часы. Теперь чат-бот мгновенно оповещает всех ответственных — от служб до министерств. Это снимает проблемы с координацией. Здесь, в едином штабе, круглосуточно работают диспетчеры, аналитики и представители ресурсоснабжающих организаций. Теперь в эту современную систему интегрируется и наш Богородский округ. Общая цель — чтобы новый стандарт работы создавал для наших жителей максимально комфортные условия жизни», — отметил Игорь Сухин.

Также в округе расширяется география программы «Чистая вода». Качественная водопроводная вода пришла в Зеленый, Тимохово, Щемилово. Построена станцию очистки воды в Заречье.

В планах строительство новой котельной в Заречье, мощность которой будет выше почти в три раза. Она же будет обеспечивать теплом мкр. Глухово. Проект уже находится в работе. К 2030 году новый объект возьмёт на себя нагрузку еще 9 старых котельных в Ногинске.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области