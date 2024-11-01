В Богородском округе прошел рейд по пресечению незаконной перевозки стройотходов

В городском округе Богородский состоялся совместный экологический рейд по предотвращению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, министерства экологии и природопользования Московской области, министерства внутренних дел РФ и Главного управления региональной безопасности Московской области объединили усилия для контроля за соблюдением экологических норм.

В рамках мероприятия проверили 20 единиц техники. У 1 из водителей отсутствовали необходимые документы для перевозки отходов строительства, сноса и грунтов. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, а транспортное средство задержано.

Так, с помощью совместных усилий удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 20 куб. м.

Транспортировка строительных грузов (ОССиГ) требует обязательного оформления ряда документов, в том числе специального талона, получить который можно на региональном портале государственных услуг.

Отсутствие данного документа может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.