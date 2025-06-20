В Богородском округе проходит модернизация инженерной инфраструктуры

В Богородском округе в настоящее время продолжаются масштабные работы по модернизации инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Богородского округа Игорь Сухин, в рамках рабочей поездки, проверил ход капитального ремонта водопроводных сетей в поселке Затишье и деревне Большое Буньково. Общая протяженность трассы по всему объекту — 9,6 км.

Подрядчики выходят на финальный этап. Строительная готовность объекта — 50%. Еще раз обсудили с ними все детали и ход работ. Проверяющие убедились, что отставаний нет, все идет по плану.

«Понимаем, что ремонтные работы доставляют дискомфорт жителям. Спасибо им за терпение. Это временно, а новые сети станут долгосрочным решением. Они десятилетиями будут обеспечивать людей чистой водой и повысят надежность коммунальных услуг», — подчеркнул глава округа.

Помимо этого, продолжается капитальный ремонт сети ХВС в Большом Буньково по адресам: ул. Фабричная, ул. Пролетарская, ул. Самохвалова, ул. Рабочая, ул. Демонстрационная, Рабочий пер., а также в п. Затишье. Общая строительная готовность по всему объекту — 87%.

Также осуществляется капитальный ремонт котельной «Фабрика» в д. Большое Буньково. Она требует внимания, поскольку два действующих котла, водогрейный и паровой, сильно изношены. В планах — строительство модульной котельной, что значительно улучшит ситуацию. А пока идет ремонт и замена котлов, чтобы не допустить перебоев теплоснабжения в домах и социальных объектах до перехода на новую котельную. Строительная готовность объекта 70%.

Проверили ситуацию с очистными сооружениями в д. Тимохово. Проблема сбросов здесь давно беспокоит местных жителей. Благодаря совместной работе с Министерством экологии муниципалитету удалось войти в госпрограмму по строительству современных очистных сооружений. Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию осенью после наладочных работ. Дополнительно установят автоматическую систему мониторинга, которая в режиме реального времени будет отслеживать качество сбросов и работу оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.