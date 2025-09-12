В Богородском округе продолжаются работы по капитальному ремонту тепловых сетей

Масштабное обновление производится в микрорайоне Заречье города Ногинска, а также в микрорайоне Светлый города Электроугли. Все работы ведутся в рамках государственной программы и идут строго по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ногинске подрядные организации работают одновременно на нескольких улицах: Декабристов, 22 июня и Белякова. Общая протяженность заменяемых коммуникаций составляет более 12,5 километров. Это обеспечит надежное теплоснабжение жителей микрорайона в предстоящие отопительные сезоны. На сегодняшний день подрядчики выполнили уже 75% от всего объема работ по замене и укладке труб горячего водоснабжения и отопления.

Параллельно работы идут в городе Электроугли, в микрорайоне Светлый. Здесь общий объем работ по замене и укладке труб выполнен на 65%. После завершения основных работ по замене труб территория будет благоустроена и приведена в порядок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.