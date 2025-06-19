В Богородском округе продолжается модернизация контейнерных площадок

Уже не первый год на территории Богородского округа реализуется региональная программа «Устройство и модернизация контейнерных площадок». В настоящее время ведутся работы по организации новой контейнерной площадки в дер. Ново, на ул. Фабричной. В рамках проекта данная площадка рассчитана на 10 контейнеров ТКО и 1 бункер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году в программу вошел один адрес. В этом году в адресном списке шесть площадок, расположенных в деревне Ново, а также в г. Ногинск и г. Электроугли. На следующий год запланированы (по имеющейся на данный момент информации) три площадки.

В рамках программы выполняются следующие виды работ: устройство твердого покрытия, устройство скатов, ограждений с трех сторон, а также крыши.

Обновление инфраструктуры для сбора отходов — это часть комплексного подхода к развитию комфортной городской среды, чтобы сделать населенные пункты чище и удобнее для жителей.

Обновленные комплексы удобны для эксплуатации и выглядят более эстетично и опрятно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.