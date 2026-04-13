В Богородском округе Подмосковья обновят 11 контейнерных площадок

Модернизацию 11 контейнерных площадок начнут в Богородском округе на этой неделе. Работы пройдут в Ногинске, а также в деревнях Тимково, Стулово и Караваево в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реконструкция предусматривает приведение площадок к действующим нормативам и увеличение их площади. Специалисты оборудуют удобные подъезды для мусоровозов, установят дополнительные бункеры и контейнеры для крупногабаритных отходов.

В администрации отметили, что модернизация повысит удобство и технологичность системы сбора мусора, улучшит доступность площадок для жителей и поможет сократить количество несанкционированных свалок. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что контейнерные площадки должны соответствовать установленным стандартам, поскольку жители ожидают порядка и чистоты в своих населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.